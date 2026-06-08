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Affaire Lyhanna: "Combien de temps allons-nous mimer la stupeur devant des crimes aussi ordinaires?"

information fournie par France 24 08/06/2026 à 07:47

A la Une de la presse, ce lundi 8 juin, la profonde émotion, en France, après le meurtre de la petite Lyhanna et la polémique sur le traitement judiciaire des plaintes pour viols sur mineures visant l’auteur présumé. La poursuite des manifestations en Albanie contre les projets immobiliers de la famille Trump. Les prisons secrètes du Burkina Faso. L’inauguration de la Sagrada Familia par le pape Léon. Et une église pour les candidats au bac.

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