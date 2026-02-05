"Le procédé d'enregistrement à l'insu, ce n'est pas acceptable", déclare la ministre de la culture Rachida Dati devant la commission d’enquête sur l’audiovisuel public à l'Assemblée nationale, à propos de la polémique autour de l'enregistrement clandestin d'une conversation entre les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen avec des responsables socialistes, qui avait été divulguée en septembre par le magazine de droite conservatrice L'Incorrect.
Affaire Legrand-Cohen: l'"enregistrement à l'insu, ce n'est pas acceptable" (Dati)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro