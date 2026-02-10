Le Premier ministre britannique Keir Starmer, sous pression croissante après la démission de deux de ses proches à la suite du scandale Epstein-Mandelson, exclut à ce stade de démissionner, a assuré lundi un porte-parole de Downing Street.
Affaire Epstein/Mandelson: Starmer exclut de démissionner
