Le prince déchu Andrew peut-il rester dans la ligne de succession au trône de la couronne britannique ? Le gouvernement britannique envisage une loi pour le retirer de l'ordre de succession au trône, ont annoncé des sources officielles vendredi 22 février, au lendemain de l'arrestation inédite du prince déchu pour des soupçons liés à l'affaire Epstein.
Affaire Epstein : Andrew bientôt écarté de la ligne de succession au trône britannique ?
