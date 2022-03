Acticor Biotech : Gilles Avenard détaille les résultats positifs de l'étude ACTIMIS

information fournie par Boursorama • 11/03/2022 à 08:30

Acticor Biotech développe un candidat-médicament pour le traitement de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires. La société s'est introduite en Bourse en novembre 2021 et progresse de plus de 10% depuis.

Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor, revient sur les résultats positifs de l'étude de phase 1b/2a ACTIMIS avec son candidat-médicament le Glenzocimab chez les patients atteints d'un AVC ischémique aigu. Il détaille aussi les prochaines phases de développement de son actif.