Le crématorium du village de Saint-Cernin, dans le Cantal, a accueilli les obsèques de Caroline Grandjean, directrice d'école victime d'insultes homophobes, qui s'est donné la mort le jour de la rentrée scolaire.
France: obsèques dans l'intimité de l'enseignante victime d'insultes homophobes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro