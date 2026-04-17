En RD Congo, un groupe de migrants expulsés des Etats-Unis est arrivé à Kinshasa, la capitale congolaise. Cette expulsion se fait dans le cadre d’un dispositif controversé négocié entre Washington et plusieurs pays africains. L’objectif est de faire partir rapidement les migrants du sol américain, avant de les renvoyer vers leur pays d'origine.
Accord de déportation de migrants entre les Etats-Unis et la RDC: 15 migrants à Kinshasa
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