Une sortie massive des délégations a lieu à l'ONU avant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne monte sur scène pour prendre la parole, sous les acclamations de ses partisans.
Acclamations et départs à l'ONU alors que Netanyahu monte sur scène
