S’exprimant depuis Williamsburg, en Virginie, la gouverneure démocrate Abigail Spanberger a critiqué les politiques commerciales et migratoires du président républicain, et dénoncé leurs conséquences pour les familles américaines.
Abigail Spanberger dénonce les politiques de Trump après son discours sur l'état de l'Union
