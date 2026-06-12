Dans un entretien exclusif accordé à France 24, Abdelaziz Rahabi, ancien ministre algérien de la Communication, revient sur les relations qui se sont récemment tendues entre l'Algérie et la France. Pour lui, "la mémoire ne constitue pas du tout un frein aux relations". Il ajoute que l'Algérie n'a jamais demandé à la France de "se repentir sur son passé".
Abdelaziz Rahabi : "La mémoire, pas un frein dans les relations entre Paris et Alger"
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