Edouard Philippe se dit "consterné" de la proposition de La France insoumise de revenir sur l'interdiction à l'école du port de l'abaya, le candidat à la présidentielle estimant qu'il s'agissait d'une "trahison de la laïcité", lors d'un déplacement à Alès (Gard).
Abaya à l'école: la proposition de LFI, "une trahison de la laïcité" (Philippe)
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