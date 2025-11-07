Quelque 2 000 moustiques mâles stériles ont été relâchés dans la commune de Paéa, sur la côte ouest de Tahiti, pour lutter contre la dengue, une maladie transmise par les piqures de ces insectes. Incapables de se reproduire, ils conduisent à une baisse de la population de moustiques. Une méthode qui a déjà fait ses preuves en Nouvelle-Calédonie.
À Tahiti, des moustiques stériles relâchés pour combattre la dengue
