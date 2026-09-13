Les dirigeants des Brics se sont réunis à New Delhi pour un sommet dominé par les crises au Moyen-Orient et en Ukraine et leurs répercussions sur le commerce mondial et l'énergie.
À New Delhi, les dirigeants des Brics se retrouvent sur fond de crises mondiales
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