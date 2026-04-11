À Bron (Rhône), un dispositif inédit de téléconsultation dédié au protoxyde d'azote permet aux soignants de mieux traiter les effets neurologiques du "gaz hilarant". Dans ce service spécialisé, les médecins prennent en charge des consommateurs souvent jeunes, confrontés à des troubles cognitifs et des séquelles parfois durables.
À Lyon, un service dédié aux effets toxiques du protoxyde d'azote
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