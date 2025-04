À la découverte du "Paris noir" : quand la ville lumière était un phare pour les artistes noirs

information fournie par France 24 • 17/04/2025 à 16:00

Dans le Paris de l’après-guerre, artistes et intellectuels venus d’Afrique, des Caraïbes et des Amériques se sont retrouvés dans la ville lumière, afin d'explorer l’identité noire. C'est l'époque du "Paris noir", du nom d’une exposition éponyme, qui se tient actuellement au Centre Pompidou, à Paris. Elle retrace la présence de 150 artistes africains, afro-américains et caribéens dans la ville-lumière durant la seconde moitié du XXᵉ siècle. Dans cette émission, nous vous emmenons sur les traces du "Paris noir" et à la rencontre d'artistes contemporains, dignes héritiers de cette époque.