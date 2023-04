"À l'Affiche Planète Afro" : la musique du Cameroun à l'honneur

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 16:38

Fatimata Wane reçoit deux musiciens camerounais : Sandra Nkaké, artiste à la voix éraillée et enchanteresse qui présente son 4ème album "Scars", et Conti Bilong avec son 3ème album "Jazz Explorer". Ce dernier a été batteur et chanteur aux côtés de Manu Dibango pendant 15 ans avant de se lancer en solo. Également au programme de cette émission : la 5ème édition du Festival Kin Graff en République Démocratique du Congo, un festival international d’art urbain qui se tient à Kinshasa.