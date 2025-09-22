Aujourd'hui dans A l'Affiche Planète Afro, l’émission consacrée à l’actualité culturelle, africaine et caribéenne, rencontre avec la rappeuse Juste Shani. Addict de la scène, elle séduit par son éloquence et captive avec ses prestations. Une artiste qui manie les mots au gré de ses émotions. Elle nous parle aujourd’hui de son projet, "Diamant noir".
A l'Affiche Planète Afro : Juste Shani, le "diamant noir" du rap français
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro