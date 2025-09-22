 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A l'Affiche Planète Afro : Juste Shani, le "diamant noir" du rap français

information fournie par France 24 22/09/2025 à 16:04

Aujourd'hui dans A l'Affiche Planète Afro, l’émission consacrée à l’actualité culturelle, africaine et caribéenne, rencontre avec la rappeuse Juste Shani. Addict de la scène, elle séduit par son éloquence et captive avec ses prestations. Une artiste qui manie les mots au gré de ses émotions. Elle nous parle aujourd’hui de son projet, "Diamant noir".

L'offre BoursoBank