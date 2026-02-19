La rumba congolaise, joyau culturel de la RD Congo et du Congo-Brazzaville voisin, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco en 2021. Un héritage que certains tentent de préserver.
A Kinshasa, une nostalgie de la rumba, délaissée des plus jeunes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro