Dans un parc de Khartoum, des démineurs travaillent sous un soleil de plomb. Objectif: nettoyer la zone des bombes enfouies dans le sol. Partout dans la ville, des mines et des munitions non explosées racontent les combats entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), avant que l'armée ne reprenne la ville en mars 2025.
A Khartoum, le titanesque chantier de déminage d'une ville minée
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