Les supporters belges laissaient éclater leur joie lundi soir à Bruxelles, après une victoire 4-1 face aux États-Unis. "Je suis surtout très heureux d'avoir cloué le bec à Trump, qui a voulu changer les règles et a finalement perdu", raconte un supporter belge.
À Bruxelles, la joie des supporters après la victoire des Diables
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