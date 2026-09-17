Le soleil n'est pas levé quand le bateau Itsas-Bellara quitte le port de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) pour une pêche un peu particulière, celle des déchets flottants qui s'accumulent dans le Golfe de Gascogne, au large des plages du Pays basque.
À bord de l'Itsas-Bellara, le bateau pêcheur de déchets flottants au Pays basque
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