Le 32e anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda. Comme chaque année, le pays commémore l’événement mais les nouvelles générations, héritières d’un traumatisme qu’elles ne connaissent pas, tentent d’appréhender l’événement à leur façon. Elles utilisent l’art, le tourisme et l’entrepreneuriat pour déverrouiller le récit national.
32e commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis : quel héritage pour les jeunes ?
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