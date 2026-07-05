Au bout d'un 250e anniversaire perturbé par la météo à Washington, le président américain Donald Trump a livré un nouveau discours patriotique samed.
250 ans des Etats-Unis: Trump tresse des lauriers à son pays
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro