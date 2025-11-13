"Dans ce jardin fleuri ce soir, ils sont présents, avec nous": des centaines de personnes, victimes, proches des disparus et politiques, assistent à la cérémonie d'hommage aux victimes et à l'inauguration du jardin du 13 novembre 2015 au coeur de la capitale, place Saint-Gervais, pour ne jamais oublier ces attentats qui ont fait 132 morts à Saint-Denis et Paris.
13-Novembre: 10 ans après, un hommage au jardin mémoriel inauguré à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro