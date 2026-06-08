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100 jours de guerre au Moyen-Orient : une facture économique de plus en plus lourde

information fournie par France 24 08/06/2026 à 10:42

Cent jours après le début de la guerre au Moyen-Orient et la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés ont évité le scénario catastrophe sur le pétrole. Mais derrière cette relative résistance, les économies de la région ralentissent fortement et certaines plongent déjà dans la récession.

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