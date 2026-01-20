100% ETF : iBonds, la solution pour investir dans des ETF obligataires à échéance

information fournie par Boursorama • 20/01/2026 à 15:00

Les fonds obligataires dits "datés" ou "à échéance" ont fait leur grand retour en 2024. iShares a, de son côté, proposé pour la première fois des ETF obligataires à échéance, appelés iBonds.

Deux ans après ce lancement, ces ETF conservent-ils leur pertinence ? Quelle place leur donner dans un portefeuille ? La réponse d'Arnaud Gihan, directeur iShares France, sur le plateau de 100% ETF.

Vidéo sponsorisée.