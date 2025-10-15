100% ETF : comment investir dans le secteur de la défense

Depuis le début d'année, les valeurs de défense ont encore accéléré le cycle de hausse commencé depuis un an. Entre tensions géopolitiques croissantes et volonté affichée de l'Europe d'augmenter ses dépenses sur le secteur, la défense semble en passe de s'imposer comme une thématique d'investissement de long terme. Sur ce secteur aussi, les ETF proposent une solution adaptée pour s'exposer à cette dynamique. Victoire Roche, responsable des ventes France chez BlackRock explique tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet.

