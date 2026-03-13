Il y a 10 ans, jour pour jour, 19 personnes ont été tués lors d'une attaque djihadiste sur la plage de Grand Bassam.Pendant 45 minutes, 3 hommes armées ont tirés sur la foule avant d'être abattus par les forces de l'ordre. Ce vendredi, le gouvernement ivoirien à rendu hommage aux victimes.
10 ans après les attentats de Bassam, la Côte d'Ivoire se souvient
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