information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 16:59

Rendez-vous avec le rappeur roubaisien ZKR. Cet artiste a su s’imposer grâce à sa technique pointue d’écriture et ses textes de fond qui peuvent parfois durer sept minutes. En trois projets, il cumule Plus de 200 millions de streams de ses titres, des centaines de millions de vues de ses clips et un disque d’or. Pour cet épisode, Kery James offre une vidéo surprise.