Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare qu’une réunion tripartite entre Kiev, Washington et Moscou aura lieu en novembre, avec pour objectif de relancer les pourparlers de paix actuellement au point mort, lors d'un entretien diffusé dimanche.
Zelensky confirme qu'une réunion entre Russes, Ukrainiens et Américains aura lieu en novembre
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