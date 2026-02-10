Six ans après "Night Songs", Yael Naim revient avec "Solaire", un album intime et lumineux, né d’un profond bouleversement personnel et artistique. Révélée au grand public avec le tube planétaire "New Soul", la chanteuse aux trois Victoires de la Musique se raconte aujourd’hui autrement : la peur du succès, la maternité, la place des femmes dans la création, mais aussi les doutes et les échecs.
Yael Naim, une métamorphose vers la lumière
