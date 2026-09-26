Alors que le monde de la littérature est secoué par l'affaire Thélyson Orélien, faut-il bannir l'IA de la création littéraire? On en parle avec la romancière Sophie Jomain.
Affaire Thélison Orélien : faut-il bannir l'IA de la littérature?
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