Les Etats-Unis veulent un accord avec l'Iran, mais pas à "n'importe quel prix", a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, lors d'une réunion avec ses homologues du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Manama, la capitale de Bahreïn.
Washington veut un accord avec l'Iran mais pas à "n'importe quel prix"
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