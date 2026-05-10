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Walid Joumblatt : " Israël frappe partout, n'importe où; le Sud-Liban est devenu un petit Gaza"

information fournie par France 24 10/05/2026 à 22:20

Le Liban est toujours soumis aux frappes israéliennes, qui ont encore fait des dizaines de morts cette semaine. Une multitude de villages du Sud ont été appelés à évacuer; Israël pratique dans la zone une politique de la "terre brûlée", détruisant maisons et infrastructures. Walid Joumblatt, chef politique de la communauté druze du Liban, figure majeure de la vie politique libanaise depuis près de 50 ans, et auteur d' "Un destin au Levant" (éditions Stock), était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

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