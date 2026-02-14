 Aller au contenu principal
VUES AERIENNES: des villages "totalement isolés" sur la Garonne

information fournie par AFP Video 14/02/2026 à 21:53

Images aériennes de la Garonne sortie de son lit à la hauteur de Marmande et la Réole samedi. Après une succession d'intempéries cette semaine,la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus ce week-end en vigilance rouge pour les crues.

