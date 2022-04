Vladimir Poutine, "mâle dominant" va-t-en-guerre

information fournie par France 24 • 22/04/2022 à 16:01

"Que cela te plaise ou non, ma jolie, il va falloir supporter !" Alors que les témoignages de viols en Ukraine s’accumulent, cette phrase du président russe Vladimir Poutine adressée à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky résonne comme une mise en garde glaçante. À quel point les soldats russes ont-ils été encouragés à commettre des violences sexuelles ? Des enquêtes internationales le révéleront peut-être un jour. Pour Maxime Forest, enseignant-chercheur à Sciences Po, les droits des femmes et des minorités sexuelles sont en tout cas au cœur de cette guerre menée par le maître du Kremlin et sa masculinité toxique.