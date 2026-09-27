Le pape Léon XIV s'est rendu dimanche à l'Accueil Notre-Dame qui se consacre aux pèlerins malades ou en situation de handicap, pour y prononcer un discours, lors de sa visite à Lourdes, au troisième jour de son déplacement en France.
Visite du Pape en France: Léon XIV auprès d'un centre d'accueil de pèlerins malades
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