A la Une de la presse, ce mercredi 24 juin, la colère après la visite d’une délégation talibane à Bruxelles, pour organiser le renvoi de ressortissants afghans. Les réactions aux accusations d’une commission de l’ONU, qui affirme qu’Israël «cible» délibérément les enfants de Gaza. Un retour sur l’annonce, par Donald Trump, il y a une dizaine de jours, de la mort du chef d’un gang vénézuélien. Et une tendance (à trous) surprenante observée chez les joueurs du Mondial.
Visite des Taliban à Bruxelles: "Une faute politique et morale majeure"
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