Après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque peut-on encore parler de radicalisation marginale ou bien est-ce le symptôme d’un malaise démocratique plus profond ? L'analyse d'Antoine Marie, chercheur en psychologie politique.
Violences politiques en France : le grand basculement ?
