"C'était vraiment super inspirant": comme Alice, étudiante de 18 ans, les jeunes ont assisté vendredi au Stade de France à une veillée géante orchestrée par le pape Léon XIV en visite en France. Un moment qui a réuni 80.000 fidèles.
Veillée du pape au Stade de France : des jeunes catholiques "pleins de joie"
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