L'Europe n’a pas été épargnée par la canicule. Le mois d'août 2026 a été le mois le plus chaud jamais mesuré, et l’Europe dans son ensemble a vécu le pire été de son histoire : 2,7°C de plus que les normales de saison. Il en résulte une sécheresse record qui se prolonge encore en septembre. Au pic de l’été, les deux tiers du territoire de l'Union européenne étaient en état d’alerte, de quoi fragiliser la végétation et l'agriculture, et faciliter la propagation des incendies.
Canicule, incendies, sécheresse : quelles leçons pour l'UE ? L'été européen le plus chaud
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