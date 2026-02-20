Le Cameroun où 8 immigrés africains sont arrivés expulsés des Etats-Unis. Après le Ghana, l'Eswatini, le Rwanda, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud. Le Cameroun s'ajoute ainsi à la liste des pays africains qui acceptent d'accueillir des ressortissants de pays tiers expulsés par l'administration Trump.
Vaste campagne d'expulsions de l'administration Trump : arrivée de 8 africains expulsés à Yaoundé
