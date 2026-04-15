Le vice-président américain JD Vance a appelé mardi Léon XIV à "faire attention" lorsqu’il parle de théologie, alors que l’administration Trump et le pape ont critiqué leurs positions respectives sur la guerre au Moyen-Orient.
Vance dit que le pape doit "faire attention" quand il parle de théologie
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