L'astronaute Christina Koch a expliqué qu'elle et ses coéquipiers de la mission Artémis II considèrent leur survol historique de la Lune comme la première partie d'une "une course de relais" destinée à préparer les futures missions lunaires.
Artemis II: "C'est une course de relais" dit une astronaute depuis l'espace
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