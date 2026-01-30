 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valdis Dombrovskis : “L’UE doit diversifier ses relations commerciales avec des partenaires fiables”

information fournie par France 24 30/01/2026 à 18:46

Cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale sur l’entrée de la Bulgarie dans la zone euro avec un reportage long format et un entretien de Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l'Économie. Il fait état de la situation économique de l’Union dans un climat instable dû à l’imprévisibilité de l’administration américaine.

Vidéos les + vues

1

Boualem Sansal reçoit la médaille d'honneur de la ville de Strasbourg

information fournie par AFP Video 26 janv.
2

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
3

Iran: l'UE pourrait inscrire les Gardiens de la révolution comme "organisation terroriste"

information fournie par AFP Video 29 janv.
1
4

Iran : Trump envisage une frappe majeure

information fournie par France 24 29 janv.
5

Condamnation de Joël Guerriau: Sandrine Josso appelle Larcher à réagir à de "graves dérives"

information fournie par AFP 29 janv.
6

Le Britannique Starmer juge "vital" d'améliorer les relations avec la Chine

information fournie par AFP 29 janv.
2
7

Yang Mun : ce faux moine qui vend ses conseils grâce à l’IA.

information fournie par France 24 29 janv.
8

Finale de la CAN-2025 : le Sénégal et le Maroc sanctionnés, Pape Thiaw suspendu cinq matches

information fournie par France 24 29 janv.
1

Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen soutient n'avoir "rien dissimulé"

information fournie par AFP 13 janv.
5
2

Le Premier ministre Lecornu en déplacement sur le thème du logement à Rosny-sous-Bois

information fournie par AFP Video 23 janv.
1
3

Des jihadistes européens transférés de Syrie en Irak, pays qui réclame leur rapatriement

information fournie par AFP 23 janv.
4

Vols annulés, supermarchés vides: une tempête hivernale déferle sur les Etats-Unis

information fournie par AFP Video 25 janv.
5

Des stars d'Hollywood dénoncent la mort d'Alex Pretti à Minneapolis

information fournie par AFP Video 25 janv.
1
6

Ukraine: l'émissaire américain Witkoff s'est entretenu avec Poutine à Moscou

information fournie par AFP 23 janv.
1
7

Top 5 IA du 23/01/2026

information fournie par Libertify 24 janv.
8

Collecte de vêtements en France: un modèle usé jusqu'à la corde

information fournie par AFP 25 janv.
2
1

Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026

information fournie par Ecorama 02 janv.
2

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
3

Top 5 IA du 02/01/2026

information fournie par Libertify 03 janv.
4

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
5

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
7

Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?

information fournie par Ecorama 06 janv.
8

Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank