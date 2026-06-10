Valbiotis lance une augmentation de capital : les explications de Sébastien Peltier

Valbiotis est le spécialiste des compléments alimentaires scientifiquement testés pour l'équilibre et le bien-être cardio-métabolique. Dans ce numéro de Ca Bouge sur les marchés, son président et cofondateur Sébastien Peltier fait le point sur la situation actuelle de la société, détaille les modalités de l'augmentation de capital récemment lancée et réitère les ambitions financières de Valbiotis à moyen terme.
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L'augmentation se fait avec maintien du DPS. Elle est ouverte jusqu'au 24 juin prochain. Le prix de souscription est de 0,86 euro et la parité de souscription est de 1 action nouvelle pour deux actions existantes.
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