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Valbiotis lance une augmentation de capital : les explications de Sébastien Peltier

information fournie par Boursorama 10/06/2026 à 11:16

Valbiotis est le spécialiste des compléments alimentaires scientifiquement testés pour l'équilibre et le bien-être cardio-métabolique. Dans ce numéro de Ca Bouge sur les marchés, son président et cofondateur Sébastien Peltier fait le point sur la situation actuelle de la société, détaille les modalités de l'augmentation de capital récemment lancée et réitère les ambitions financières de Valbiotis à moyen terme.

À lire aussi | Valbiotis annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant brut de 10,2 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 76,6%

L'augmentation se fait avec maintien du DPS. Elle est ouverte jusqu'au 24 juin prochain. Le prix de souscription est de 0,86 euro et la parité de souscription est de 1 action nouvelle pour deux actions existantes.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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