Valbiotis annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant brut de 10,2 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 76,6%

 Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (le “DPS”) d’un montant de 10,2 M€

 Une opération sécurisée à 76,6% à travers :

- Un engagement de souscription à hauteur de 2,0 M€ de M. Xianhua Tao (à travers sa holding Ximen RD PTE Ltd), co-fondateur et CEO d’Aika, actionnaire à hauteur de 51% aux côtés de Valbiotis dans la co-entreprise basée en Chine

- Des engagements à titre de garantie à hauteur de 5,8 M€

 Prix de souscription : 0,86 € par action, soit une décote de 19,9% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l’action au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix (à savoir les 3, 4 et 5 juin 2026) et une décote de 9,8% par rapport à la valeur théorique de l’action après détachement du droit

 Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 2 actions existantes

 Détachement des droits préférentiels de souscription le 10 juin 2026

 Période de négociation des droits préférentiels de souscription du 10 juin 2026 au 22 juin 2026

 Période de souscription des actions nouvelles ouverte du 12 juin 2026 au 24 juin 2026

 Titres éligibles aux FIP, FCPI, PEA et PEA PME-ETI, 150-0-B-Ter Remploi/Cession et IR-PME