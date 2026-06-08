Valbiotis annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant brut de 10,2 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 76,6%
Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (le “DPS”) d’un montant de 10,2 M€
Une opération sécurisée à 76,6% à travers :
- Un engagement de souscription à hauteur de 2,0 M€ de M. Xianhua Tao (à travers sa holding Ximen RD PTE Ltd), co-fondateur et CEO d’Aika, actionnaire à hauteur de 51% aux côtés de Valbiotis dans la co-entreprise basée en Chine
- Des engagements à titre de garantie à hauteur de 5,8 M€
Prix de souscription : 0,86 € par action, soit une décote de 19,9% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l’action au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix (à savoir les 3, 4 et 5 juin 2026) et une décote de 9,8% par rapport à la valeur théorique de l’action après détachement du droit
Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 2 actions existantes
Détachement des droits préférentiels de souscription le 10 juin 2026
Période de négociation des droits préférentiels de souscription du 10 juin 2026 au 22 juin 2026
Période de souscription des actions nouvelles ouverte du 12 juin 2026 au 24 juin 2026
Titres éligibles aux FIP, FCPI, PEA et PEA PME-ETI, 150-0-B-Ter Remploi/Cession et IR-PME
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