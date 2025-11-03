Profitant d'un contexte diplomatique tendu entre la Mauritanie et le Mali et d'une situation sécuritaire où la ville de Bamako est, depuis plusieurs jours, sous blocus jihadiste sur le carburant, une vidéo virale invente une guerre entre Nouakchott et Bamako.
Une vidéo virale invente une guerre Mali - Mauritanie
