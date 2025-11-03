 Aller au contenu principal
Une vidéo virale invente une guerre Mali - Mauritanie

information fournie par France 24 03/11/2025 à 21:59

Profitant d'un contexte diplomatique tendu entre la Mauritanie et le Mali et d'une situation sécuritaire où la ville de Bamako est, depuis plusieurs jours, sous blocus jihadiste sur le carburant, une vidéo virale invente une guerre entre Nouakchott et Bamako.

