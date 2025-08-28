Une "énorme mobilisation" après la mort d'adolescentes percutées par un train près de Bordeaux

Le maire de Lormont (Gironde), Jean Touzeau, souligne une "énorme mobilisation" après la mort de deux adolescentes percutées par un train dans un tunnel de la commune située près de Bordeaux. Face à ce drame, le maire rappelle que les familles des victimes bénéficient d'un "accompagnement psychologique" qui sera "également effectué par les communautés éducatives" des établissement qu'elles fréquentaient.
