Les camions ont commencé à circuler jeudi sur un nouveau pont entré en service entre la Chine et la Corée du Nord, qui renforce les liens entre l'un des pays les plus reclus au monde et son puissant voisin.
Un nouveau pont entre la Corée du Nord et la Chine
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